Raspadori | Un privilegio vincere a Napoli vorrei avere più continuità

Giacomo Raspadori esprime tutta la sua passione e gratitudine per il trionfo del Napoli, definendolo un vero privilegio. Con uno sguardo rivolto al futuro, l’attaccante desidera trovare maggiore continuità per contribuire ancora di più a questa magica stagione. Le sue parole risuonano come un invito a credere in sé stessi e nel sogno azzurro, confermando che la corsa allo scudetto è solo all’inizio.