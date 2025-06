Raspadori carica l’Italia | Daremo l’anima per il Mondiale Siamo fiduciosi e uniti

Giacomo Raspadori infiamma il cuore degli italiani con la sua determinazione: «Daremo l’anima per il Mondiale. Siamo fiduciosi e uniti.» Quando indossa la maglia azzurra, l’energia si trasforma in impegno totale, alimentata dall’orgoglio di rappresentare il Paese. La passione, la forza e la voglia di vincere sono il motore di questa squadra pronta a lasciarci senza fiato. È il momento di sognare in grande!