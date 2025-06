Rari Nantes Salerno promossa in A1 il plauso del sindaco Napoli

La città di Salerno brinda a un traguardo storico: la Rari Nantes conquista la promozione in serie A1, un’impresa che ha entusiasmato tifosi e appassionati. Il sindaco Vincenzo Napoli esprime il suo orgoglio e applausi per questa squadra che ha saputo non solo vincere, ma anche rappresentare il massimo dell’eccellenza sportiva. È il momento di celebrare il successo di un team che porta in alto il nome di Salerno e della sua passione per il nuoto.

Il Sindaco e Presidente Provincia Salerno Vincenzo Napoli si complimenta con la Rari Nantes Salerno che ha conquistato la promozione in serie A1 battendo nella decisiva gara 3 i rivali del Chiavari. "Un'impresa sportiva entusiasmante – dichiara Napoli – che corona una stagione disputata sempre ad altissimo livello. Applaudiamo tutti i protagonisti: la società, lo staff tecnico, gli atleti per i grandi sforzi che hanno permesso di piegare la resistenza di tutte le altre concorrenti. Festeggeremo con la Rari Nantes Salerno il ritorno in massima serie. E ci faremo trovare pronti per la serie A1.

