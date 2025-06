Rapita dalla madre e portata via dall' Italia a 3 anni | ritrovata 11 anni dopo in Spagna

Per oltre un decennio, una bambina è stata nascosta in Spagna dalla madre che l’aveva sottratta dall’Italia a soli 3 anni. Dopo un’indagine lunga e complessa, la verità è venuta alla luce: ora, a 14 anni, la ragazza può ricostruire il proprio passato e iniziare un nuovo capitolo di vita, mentre la donna responsabile del rapimento si trova ora sotto arresto per sequestro di persona aggravato e sottrazione internazionale.

