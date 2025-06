Rapinano una signora in un supermercato a Monza poi la folle fuga e le botte con i poliziotti

Due peruviani sono stati arrestati a Monza dopo una rapina audace in un supermercato, seguita da un inseguimento mozzafiato e scontri con la polizia. Questo episodio evidenzia un trend preoccupante di criminalità nei luoghi pubblici, dove la sicurezza sembra sempre più a rischio. È fondamentale riflettere su come il nostro tessuto sociale stia cambiando e sull'importanza di rafforzare la vigilanza nei luoghi che frequentiamo ogni giorno.

Due peruviani arrestati a Monza per rapina e resistenza a pubblico ufficiale dopo un inseguimento. Custodia cautelare confermata.

