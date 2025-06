Rapina serale in pieno centro a Latina il malvivente fugge con l' incasso

Un colpo audace in pieno centro a Latina: un rapinatore ha messo a segno una rapina alla friggitoria "Amor di patata" sotto gli occhi increduli dei passanti. Questo evento, che si inserisce in un contesto nazionale di crescente allerta per la sicurezza urbana, solleva interrogativi su come le cittĂ stiano affrontando il fenomeno della criminalitĂ . La fuga del malvivente lascia aperta una domanda: quali misure saranno adottate per proteggere i commercianti?

Indaga la polizia sulla rapina messa a segno in pieno centro cittadino, a Latina, nella tarda serata di ieri, 3 giugno, intorno alle 21,30. Un rapinatore ha preso di mira la friggitoria "Amor di patata" che si trova lungo Corso della Repubblica. A volto coperto si è avvicinato all'attivitĂ . 🔗 Leggi su Latinatoday.it © Latinatoday.it - Rapina serale in pieno centro a Latina, il malvivente fugge con l'incasso

