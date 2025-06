Randagismo fuori controllo la Regione faccia la sua parte

Il randagismo è un tema in crescita, che tocca corde sensibili della nostra società. Tommaso Fiazza lancia un appello chiaro: la gestione delle colonie feline non può più gravare solo sui cittadini. È il momento per la Regione Emilia-Romagna di intervenire con azioni concrete e programmi efficaci, come già dimostrano altre regioni italiane. L’attenzione verso gli animali riflette il nostro grado di civiltà. Cosa aspettiamo?

“La gestione delle colonie feline non può più essere affidata solo alla buona volontà dei cittadini e delle associazioni. È tempo che anche la Regione Emilia-Romagna faccia la sua parte con strumenti concreti, come già avviene in altre realtà italiane”. Lo afferma Tommaso Fiazza, consigliere. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - "Randagismo fuori controllo, la Regione faccia la sua parte"

Segui queste discussioni su X

Randagismo in Calabria: 29 associazioni (3 di Vibo) si uniscono nel progetto Ecta: «Situazione fuori controllo da 30 anni, istituzioni latitanti» Tweet live su X

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fnm è fuori dal sistema di controllo della Regione

Da ilsole24ore.com: Si era schierata contro l’opposizione di centro sinistra, che ha commentato come «Fnn venga sottratta al controllo della Regione, che non potrà esercitare poteri ispettivi, oltre a non avere ...

L’accalappiacani ai Comuni, Guido: “La nuova trovata della Regione per complicare la lotta al randagismo“

Lo riporta corrieresalentino.it: 15, “Norme sul controllo ... al randagismo e per il benessere dei cani catturati, possano iniziare un servizio di accalappiamento efficiente appare davvero difficile, se non utopico e fuori ...

Animali e lotta al randagismo: cosa c'è nel piano della Regione Lombardia

Scrive ilgiorno.it: Ecco cosa cambia Milano, 16 gennaio 2025 – La Regione Lombardia ... sanitaria e zoofila, di controllo demografico della popolazione animale e di prevenzione del randagismo per il 2025-2027.