Raiola | Donnarumma? Complimenti dall’Inter! Cocchi ha tante richieste

La stagione calcistica si è chiusa, ma il mercato è già in ebollizione! L'Inter è al centro di un'interessante trattativa con Enzo Raiola, l'agente che gestisce anche Gianluigi Donnarumma. Con tanti club interessati a Cocchi, i nerazzurri devono agire in fretta per non perdere il giovane talento. Sarà interessante vedere come questa strategia influenzerà il futuro dell'Inter e il panorama del calcio italiano. Il tempo stringe!

La stagione si è appena conclusa ma il calciomercato è già entrato nel vivo in casa Inter. Giornata intensa a Viale della Liberazione, dove si è tenuto un meeting tra i dirigenti nerazzurri e l'agente Enzo Raiola, procuratore – tra gli altri – di Gianluigi Donnarumma e del giovane talento della Primavera nerazzurra Matteo Cocchi. L'incontro, durato meno di un'ora, ha lasciato spazio anche alle parole dello stesso Raiola, che ha risposto alle domande dei cronisti presenti. VISITA ALL'INTER E NUOVO ALLENATORE – Il procuratore ha subito chiarito che la presenza in sede non aveva nulla a che vedere con Donnarumma: «Ho visto i dirigenti impegnati nella scelta del nuovo allenatore, ma a me non hanno detto nulla.

