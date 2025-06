Rai | nuovi direttori chi entra e chi esce Palinsesti estivi | divampa la polemica

La Rai si prepara a rivoluzionare i suoi vertici: nuovi nomi, polemiche e cambi di rotta agitano i palinsesti estivi. Tra avvicendamenti strategici e tensioni politiche, il futuro delle principali testate si gioca in cda, mentre il pubblico si chiede cosa riserveranno le prossime stagioni televisive. Ma chi entra, chi esce e quali sorprese ci attendono? Scopriamolo insieme.

Approda in cda Rai uno degli avvicendamenti alla guida di testate gi√† previsto dal momento in cui si trov√≤ l'accordo per il pacchetto di¬†nomine¬†dello scorso marzo. Al Giornale Radio¬†Rai¬†e Radio 1, al posto di Francesco Pionati, che ha raggiunto l'et√† pensionabile, arriva Nicola Rao, attuale direttore della Comunicazione, gradito a Fratelli d'Italia. Il suo curriculum √® stato inviato dall'Ad Giampaolo Rossi ai consiglieri in vista del voto di domani, 5 giugno 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it