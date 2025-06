rai giro di poltrone dal giornale radio a radio1 e radio2

Un nuovo capitolo si apre nel mondo Rai: tra nomine e cambiamenti, si prospetta un rinnovamento dei vertici radiofonici. Secondo Primaonline, la riunione del consiglio di amministrazione del 5 giugno potrebbe segnare una svolta decisiva per la direzione delle aree radio e comunicazione. Tra i nomi in lizza, spicca quello di Nicola Rao, pronto a prendere le redini del Gio... Restate sintonizzati, perché il futuro della Rai si gioca proprio qui.

Secondo quanto riportato da Primaonline nella riunione del consiglio di amministrazione Rai prevista per il 5 giugno, saranno esaminate diverse proposte di nomina che riguardano incarichi chiave all’interno dell’azienda, in particolare nelle aree radiofoniche e comunicative. Tra le poltrone calde spicca quello di Nicola Rao per la direzione del Giornale Radio e di Radio1, ruolo finora ricoperto da Francesco Pionati, prossimo al pensionamento. Per quanto riguarda Radio2, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi ha indicato Giovanni Alibrandi come successore di Simona Sala. Fabrizio Cassinelli a capo della comunicazione, Adriano Monti Buzzetti a Rai Libri. 🔗 Leggi su Lettera43.it