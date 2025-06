Ragazzino di 16 anni guida un suv e tenta di investire un poliziotto durante un inseguimento

Milano, 5 maggio: un ragazzino di 16 anni al volante di un SUV sfida la legge, provando a investire un poliziotto durante un inseguimento ad alta tensione. Questo episodio mette in luce una questione sempre più preoccupante: la guida irresponsabile tra i giovani e l'uso sconsiderato dei veicoli. In un'epoca in cui la sicurezza stradale dovrebbe essere una priorità, quali misure urgenti devono essere adottate per proteggere tutti? La risposta è nelle nostre mani.

Un ragazzino di 16 anni alla guida di un Suv, chiaramente senza patente. Lo stesso giovane che non si ferma all'alt della polizia, e durante il conseguente inseguimento prova a travolgere un poliziotto con la macchina. È il 5 maggio quando le strade di Milano si trasformano in una sorta di set.

