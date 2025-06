Ragazza violentata nell’auto in corsa sulla via Aurelia poi le rompono naso e costole

Una tragedia orribile si è consumata sulla via Aurelia, dove una giovane donna ha subito violenza e abusi in un contesto di inaudita brutalità. Un episodio che scuote profondamente la nostra comunità e mette in luce l’urgenza di rispondere con fermezza a ogni forma di violenza. La vicenda ricorda quanto sia fondamentale rafforzare i sistemi di tutela e giustizia, affinché nessuno debba più vivere un incubo simile.

È stata immobilizzata, violentata e picchiata all’interno di un’automobile in corsa, lungo la via Aurelia, nel tratto compreso tra Santa Marinella e Ladispoli, sul litorale a nord di Roma. È l’incubo vissuto da una giovane donna nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio 2025. I responsabili sarebbero tre uomini: due l’avrebbero aggredita fisicamente e sessualmente mentre si trovavano con lei sui sedili posteriori; un terzo avrebbe continuato a guidare, ignorando le richieste d’aiuto della vittima e impedendole qualunque tentativo di fuga. Leggi anche: Auto contro camion, tragedia in Italia: morti e feriti, autostrada paralizzata L’aggressione è stata denunciata ai carabinieri di Santa Marinella, che hanno dato avvio alle indagini sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Civitavecchia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ragazza violentata nell’auto in corsa sulla via Aurelia, poi le rompono naso e costole

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La ragazza quindicenne violentata a Milano: “Prima mi ha fatto ubriacare, poi ha abusato di me in auto” - Una giovane di 16 anni ha denunciato un grave caso di violenza sessuale avvenuto a Milano. Dopo essere stata costretta a ubriacarsi, la ragazza ha subito un abuso da parte di un uomo di 30 anni, attualmente collocato ai domiciliari.

Segui queste discussioni su X

La ragazza cagliaritana aveva 16 anni quando il suo corpo senza vita venne trovato nel canyon della necropoli di Tuvixeddu il 5 febbraio del 1995. La sorella: «Non si buttò nel canyon, fu violentata e uccisa» Tweet live su X

Ragazza violentata dal vicino di casa di 62 anni: il gip dispone la custodia in carcere https://milano.repubblica.it/cronaca/2025/05/28/news/ragazza_violentata_vicino_casa_bergamo_arrestato-424634524/?ref=twhl… Tweet live su X