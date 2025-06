Ragazza segue i ladri d’auto e guida i carabinieri al telefono | 3 arresti nel Napoletano

Nel cuore del napoletano, una ragazza dimostra che la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine è fondamentale per combattere la criminalità. Seguendo i ladri d'auto e guidando i carabinieri al telefono, ha contribuito all’arresto di tre giovani delinquenti. Questo gesto coraggioso è un esempio di come ogni singolo possa fare la differenza in un contesto sociale che chiede a gran voce maggiore sicurezza. Un invito alla responsabilità collettiva!

I carabinieri hanno arrestato tre persone di 23, 24 e 18 anni a Sant'Anastasia, guidati al telefono da una cittadina: avevano appena rubato un'auto a Pollena Trocchia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

