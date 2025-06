Ragazza aggredita a Scandicci | attivato il ' codice rosa' indagini in corso

Una giovane di 18 anni aggredita a Scandicci, un episodio che ha scosso la comunità e portato all’attivazione del codice rosa. Le indagini sono in corso per fare luce su quanto accaduto venerdì scorso, tra via di Scandicci e viale Nenni, quando la ragazza rincasava dopo aver preso la tramvia. La vicenda desta preoccupazione e richiama l’attenzione sulla sicurezza delle donne nelle ore notturne. La città si stringe intorno alla vittima, determinata a fare chiarezza.

Una ragazza di 18 anni aggredita venerdì scorso, 30 maggio, intorno a mezzanotte, a Scandicci, tra via di Scandicci e viale Nenni, mentre rincasava, dopo essere scesa dalla tramvia. Il fatto è stato riportato oggi da La Nazione. Secondo quanto riportato dal quotidiano, la giovane sarebbe stata.

