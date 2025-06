Radio Popolare 49 anni di spirito indomito e libero giornalismo Concerti e talk tre giorni di festa | il programma

Radio Popolare festeggia 49 anni di indomito spirito e libero giornalismo con tre giorni di concerti e talk. Una celebrazione che non è solo un anniversario, ma un viaggio attraverso le battaglie e le storie di Milano, dalla lotta per la giustizia sociale all'evoluzione della controinformazione. Un'opportunità unica per scoprire come una radio possa diventare la voce di una comunità . Non perdere l’occasione di vivere un pezzo di storia!

Milano – In pratica si è cresciuti insieme. Un passetto alla volta. Fra lotte, feste, controinformazione. Che Radio Popolare c’era giĂ nel 1978, quando furono uccisi Fausto e Iaio. Aveva un paio d’anni ma era lì a raccogliere le voci (e la rabbia) di una cittĂ ferita. C’era quando Vallanzasca si faceva intervistare appena evaso, come fosse uno sberleffo. E c’era anche in Cile, in piazza Tien An Men, a Berlino mentre il muro cadeva. Fu anche la prima nel 1992 ad annunciare l’avviso di garanzia a Bettino Craxi. O a raccontare le drammatiche ore del G8 di Genova, quella lunghissima e indelebile nottata che ancora pulsa sotto pelle. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Radio Popolare, 49 anni di spirito indomito e libero giornalismo. Concerti e talk, tre giorni di festa: il programma

