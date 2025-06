Raccordo Perugia-Bettolle | cantieri e chiusure le modifiche al traffico

Attenzione automobilisti: i lavori lungo il raccordo Perugia-Bettolle continuano, con nuove chiusure e modifiche al traffico previste per garantire la sicurezza. La prima fase, in programma il 5 giugno, interesserĂ il tratto tra Madonna Alta e Corciano in direzione Bettolle, con interventi di risanamento della pavimentazione e posa di asfalto drenante. A seguire, si preannunciano ulteriori aggiornamenti per mantenere il flusso di veicoli fluido e sicuro. Restate sintonizzati per tutte le novitĂ .

Cantieri lungo il raccordo Perugia-Bettolle e modifiche al traffico. Secondo le previsioni nella mattinata del 5 giugno Anas completerĂ la prima fase dei lavori tra Madonna Alta e Corciano in direzione Bettolle per il risanamento della pavimentazione con la realizzazione di asfalto drenante.

