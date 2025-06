Racconti per Ricominciare al Casino del Principe quattro giorni di teatro all' imbrunire

Racconti per Ricominciare: un evento che riporta la magia del teatro al Casino del Principe di Avellino, dal 5 all'8 giugno. In un momento in cui la cultura cerca di risollevarsi, questa sesta edizione di "Vesuvioteatro" si fa portavoce di storie di rinascita e speranza. Scoprirete come il palcoscenico possa diventare un rifugio d’emozioni in un mondo che ha bisogno di connessione. Non perdere l'occasione di vivere questa

A partire da domani, giovedì 5 giugno, sino a domenica 8 giugno, il Casino del Principe di Avellino si fa Teatro per ospitare l'unica tappa irpina di "Racconti per Ricominciare". Si tratta del progetto dell'associazione "Vesuvioteatro" ormai giunto alla sesta edizione.

“Racconti per Ricominciare”: il teatro protagonista al tramonto - Nel cuore della rassegna "Racconti per Ricominciare", il teatro si fa protagonista al tramonto. Già nel Museo Arcos, Giulio Baffi, consulente artistico dell'evento, ha svelato un cartellone ricco di emozioni e storie, con 21 spettacoli a matrice letteraria pronti a incantare il pubblico.

#recensioni Fantasmi è la rappresentazione che ha dato il via alla rassegna di Vesuvio Teatro: Racconti per ricominciare. Con la regia di Luciano Melchionna e i testi di Sara Bilotti, andrà avanti fino al 9 giugno. Leggi la recensione Tweet live su X

