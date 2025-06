quella voce di divisione della stmicroelectronics tra italia e francia che spaventa i lavoratori brianzoli

quella voce di divisione tra Italia e Francia che scuote i lavoratori brianzoli si fa sempre più intensa, alimentando incertezza e paura. La tensione cresce dopo la riunione di ieri, in cui sindacati e lavoratori hanno espresso un secco no al piano che prevede oltre 2.800 esuberi globali, di cui 1.200 solo ad Agrate. L’ombra di questa decisione mette a rischio il futuro di molte famiglie e l’equilibrio della comunità locale.

Già ieri la riunione non era andata nel migliore dei modi con i rappresentanti dei sindacati che avevano ribadito il loro secco no al piano aziendale del colosso che prevede, in tre anni, oltre 2.800 esuberi a livello internazionale di cui 1.200 solo nel sito di Agrate Brianza. Quella voce di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it