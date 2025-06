Quella notte del 15 maggio | morte di Denisa la scomparsa dopo due telefonate

Quella notte del 15 maggio, il silenzio avvolge le campagne di Montecatini, nascondendo i misteri di Denisa, la giovane escort scomparsa dopo due telefonate che hanno lasciato più domande che risposte. La sua Fiat Cinquecento rossa giace immobile fuori dal residence di Prato, testimone di un enigma irrisolto. La verità dietro la tragica morte di Denisa sta emergendo lentamente, e il nostro viaggio per scoprire l’intera vicenda è appena iniziato.

Montecatini, 4 giugno 2025 – Fuori dal residence di Prato dove si trovava, di Denisa è rimasta la Fiat Cinquecento rossa con cui era arrivata a Prato da Roma. Doveva incontrare dei clienti, con cui poi effettivamente si è vista la sera del 15 maggio. Nella morte della trentenne escort, tragicamente trovata senza vita nelle campagne di Montecatini, vittima di un omicidio, la sera del 15 maggio sarebbero avvenuti i momenti chiave della sparizione e poi del decesso. Secondo quanto emerso dalle indagini, Maria Denisa Adas aveva trascorso l'ultima notte in compagnia di un cliente a Prato, in un residence in via Ferrucci, dove era arrivata da tre giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Quella notte del 15 maggio: morte di Denisa, la scomparsa dopo due telefonate

