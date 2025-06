Quel colpo da 100 miliardi a Palermo | il blitz notturno nei caveau i rapinatori nascosti in banca per tutto il weekend

Il colpo da 100 miliardi a Palermo: un’operazione fulminea e perfetta, nascosta tra le ombre della notte. I rapinatori, svelti e senza scrupoli, si sono infiltrati tra i caveau della Banca Commerciale di via Mariano Stabile, lasciando dietro di sé un tesoro di valore inestimabile. Un weekend che entrerà nella storia come uno dei colpi più audaci mai messi a segno in Italia, portando via lingotti, contanti e segreti preziosi.

Un bottino di cento miliardi di vecchie lire. Un blitz notturno nei caveau della Banca Commerciale di via Mariano Stabile, cento cassette di sicurezza forzate e svaligiate. Rubati lingotti, soldi in contanti, documenti, valori, gioielli. C'è tutto questo in quello che è passato alla storia come. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Quel colpo da 100 miliardi a Palermo: il blitz notturno nei caveau, i rapinatori nascosti in banca per tutto il weekend

