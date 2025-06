quattordici nuovi reati la stretta del decreto sicurezza le nuove disposizioni

Il decreto sicurezza approvato oggi rappresenta un deciso passo avanti nella lotta alla criminalità, introducendo quattordici nuovi reati e nove aggravanti per rafforzare la tutela dei cittadini. Un intervento deciso che mira a rendere più severi i controlli e le pene, segnando un nuovo capitolo nelle politiche di sicurezza del nostro Paese. Ma quali saranno gli effetti concreti di questa stretta? Scopriamolo insieme.

Quattordici nuove fattispecie di reato, nove nuove aggravanti: è un oggettivo inasprimento delle sanzioni quello operato dal governo con il decreto sicurezza approvato oggi in via definitiva. Un provvedimento di 39 articoli che riprende le norme del ddl sicurezza, licenziato a Montecitorio, poi arenato al Senato, accogliendo però i rilievi del Quirinale. Nuove disposizioni criticate non solo dalle opposizioni ma anche dagli esperti ascoltati in Parlamento, dall'Unione delle Camere Penali all'Anm. Queste le nuove disposizioni: BLOCCO STRADALE E FERROVIARIO. Diventa un illecito penale il blocco stradale o ferroviario attuato da una persona o da più persone riunite, una circostanza fino a oggi punita con la sanzione amministrativa da 1.