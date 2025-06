Quasi 4 ore di bilaterale tra Meloni e Macron

Quasi quattro ore di bilaterale tra Meloni e Macron: un incontro che segna un nuovo inizio per le relazioni tra Italia e Francia. In un contesto europeo sempre più complesso, i due leader si impegnano a superare le tensioni recenti e a rafforzare la cooperazione. Questo vertice non è solo un confronto, ma una risposta strategica alle sfide globali. Restate sintonizzati: cosa ci riserverà questa nuova alleanza?

Roma e Parigi con Meloni e Macron ripartono dal dialogo per ricucire le recenti tensioni e rilanciare la cooperazione bilaterale in vista delle sfide comuni europee e globali. Il vertice tenutosi nelle ultime ore tra il presidente francese Emmanuel Macron e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni segna un momento chiave nei rapporti tra due . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Quasi 4 ore di bilaterale tra Meloni e Macron

Altro che “Piano Mattei”, altro che cooperazione “tra pari”: per l’Italia l’Africaresta quella dei barconi, dei conflitti, della povertà . Lo conferma, dati alla mano, il dossier L’Africa Mediata 2025 pubblicato da Amref con l’Osservatorio di Pavia, che demolisce ogni na Tweet live su X

????Sempre più viaggiatori scelgono la #Cina come meta. Perché? Grazie a politiche di #visto semplificato, esenzioni bilaterali, ingressi senza visto fino a 30 giorni e rimborsi fiscali più accessibili, la Cina accoglie il mondo con meno burocrazia e più vantag Tweet live su X

L'UNIONE EUROPEA E' NUDA OGGI DAVANTI AL CICLONE #Trump Mai come oggi è chiaro che non esiste una linea comune, una difesa di interessi comuni, ogni nazione difende i suoi interessi, i suoi rapporti e commerci con altre nazioni fuori UE, la difesa Tweet live su X

