Quanto sono graditi i presidenti delle Regioni in Italia? Schifani è ultimo nel sondaggio Swg

Nel panorama politico italiano, il gradimento dei presidenti di regione varia notevolmente, ma Renato Schifani si distingue purtroppo come il meno amato, secondo il sondaggio Swg. Con solo il 25% di consensi, il suo consenso si allontana ulteriormente rispetto allo scorso anno, lasciando spazio a riflessioni su chi rappresenta davvero la fiducia dei cittadini. Ma cosa significa questa classifica per il futuro della leadership regionale in Italia?

Renato Schifani è ultimo tra i governatori italiani per gradimento secondo il sondaggio condotto da Swg per l'Ansa. Il presidente della Regione siciliana piace soltanto al 25% degli intervistati, il 2% in meno rispetto all'anno scorso. Schifani è parecchio staccato dal penultimo, Francesco. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Quanto sono graditi i presidenti delle Regioni in Italia? Schifani è ultimo nel sondaggio Swg

