Quanto hanno speso i tifosi per vedere il Giro d' Italia

Il Giro d’Italia non è solo una gara ciclistica, ma un vero e proprio evento capace di mobilitare intere comunità e generare enormi benefici economici. Con oltre 80 mila tifosi presenti e una spesa media di 66 euro a persona, l’indotto ha superato i 4 milioni di euro, dimostrando come lo sport possa essere motore di crescita e coesione sociale. Questi numeri sorprendenti sottolineano l’importanza di investire in eventi di grande richiamo, perché...

Oltre 80 mila presenze, 66 euro di spesa media a persona e un indotto stimato di oltre 4 milioni di euro. Sono numeri da capogiro quelli presentati dal centro studi di Confcommercio su richiesta dell’amministrazione comunale di Cesano Maderno, che ha voluto quantificare in modo puntuale l’impatto. 🔗 Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Quanto hanno speso i tifosi per vedere il Giro d'Italia

Segui queste discussioni su X

Migliaia di tifosi hanno speso tanto per sostenere la Ferrari ad Imola. Che qualcuno spiegasse DAVVERO cosa è andato storto con questa SF-25 sarebbe il minimo. Che tanto, dei segreti di questa vettura, gli avversari non sanno che farsene. #F1 Tweet live su X

Criscitiello critica l’Inter su Sportitalia: “Ci hanno venduto, da marzo, che l’Inter ormai aveva solo la testa alla Champions. I tifosi hanno perdonato tutto. Anche l’ennesimo scudetto buttato. Purtroppo non funziona così e mi vengono i brividi a leggere, gente di c Tweet live su X