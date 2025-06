Quanti viaggi in bici ha fatto Jovanotti?

Jovanotti, appassionato di ciclismo e viaggi su due ruote, ha attraversato paesaggi mozzafiato in numerose avventure in bicicletta. Quanti precisely? La risposta è un segreto svelato solo a chi condivide la sua passione per la libertà e l’energia del pedalare. Ora, il cantautore si prepara a un evento unico, riservato a chi pedala, per celebrare il suo amore per la musica e le montagne. Un’esperienza indimenticabile che unisce passione, natura e melodia, e tu non vorrai perderla...

Jovanotti si prepara per il suo primo concerto riservato ai ciclisti. L’artista si esibirĂ a Tarvisio, in provincia di Udine, il 26 luglio in occasione del No Borders Music Festival – che nel 2025 festeggia 30 anni – per un live accessibile esclusivamente a chi si presenterĂ in sella dopo aver percorso un breve itinerario lungo le montagne. Una decisione che non fa altro che concretizzare ancora una volta la passione e l’amore del 58enne per le biciclette, oltre che il suo occhio di riguardo per temi come la sostenibilitĂ e la cura dell’ambiente. Soprattutto negli ultimi anni, Jova ha compiuto vari viaggi in due ruote nel mondo, attraversando Nuova Zelanda e Sud America. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Quanti viaggi in bici ha fatto Jovanotti?

