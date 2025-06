Quando pagano l' Assegno unico a giugno 2025? Consulta le date dell' accredito nel calendario Inps

A giugno 2025, l'Assegno Unico Universale (AUU) si conferma un sostegno fondamentale per le famiglie italiane. Con l'accredito mensile basato sull'ISEE, il supporto si fa sempre più strategico in un contesto economico incerto. Scoprire le date precise di pagamento è cruciale per pianificare al meglio le proprie finanze familiari. Non perdere l'occasione di rimanere aggiornato e scopri quando arriverà il tuo assegno!

Calendario dei pagamenti aprile 2025 L’ Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell’ ISEE. Date dei pagamenti di giugno 2025 L’INPS ha confermato che l’assegno verrà erogato a partire. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quando pagano l'Assegno unico a giugno 2025? Consulta le date dell'accredito nel calendario Inps

