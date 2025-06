Quando iniziano i saldi estivi? Ecco il calendario con le date regione per regione

I saldi estivi 2025 sono alle porte! Sabato 5 luglio segna l'inizio degli sconti, un'occasione imperdibile per rinnovare il guardaroba con stile a prezzi stracciati. In un periodo in cui la sostenibilità è al centro delle scelte di consumo, approfittare di questi ribassi significa anche dare nuova vita a capi preziosi. Non lasciarti sfuggire l’opportunità di fare affari e risparmiare senza compromessi!

I saldi estivi 2025 prenderanno ufficialmente il via sabato 5 luglio. Come ogni anno, l’inizio degli sconti è fissato al primo sabato del mese di luglio, mentre la durata massima resta confermata in 60 giorni, fino a martedì 2 settembre 2025. Questo significa che a partire da quella data i negozi, fisici e online, potranno proporre ribassi su capi di abbigliamento, accessori e altri articoli stagionali, segnando uno dei periodi di shopping più attesi dell’anno. Le regole da rispettare: stop alle promozioni dal 5 giugno In Lombardia, secondo l’articolo 116, comma 2 della legge regionale 62010, dal 5 giugno 2025 non sarà più possibile effettuare vendite promozionali, ovvero quelle precedenti ai saldi ufficiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Quando iniziano i saldi estivi? Ecco il calendario con le date regione per regione

Contenuti che potrebbero interessarti

Saldi Estivi 2025 a Roma: ecco quando iniziano, la data è ufficiale - Preparati a fare spazio nel tuo armadio: il 5 luglio 2025 segna l'inizio dei saldi estivi a Roma! Sei settimane di occasioni imperdibili, ma attenzione: nei 30 giorni precedenti non ci saranno sconti promozionali.

Segui queste discussioni su X

Oggi ho avuto clienti da tutto il mondo, ma solo due italiani. Uno voleva sapere quando iniziano i saldi e l’altro sperava di trovare maglie usate per spendere meno. Ma certo, puntiamo tutto sul turismo. Cosa mai potrà andare storto? Tweet live su X

Se ne parla anche su altri siti

Quando iniziano i saldi estivi? Ecco il calendario con le date regione per regione

Si legge su ilfattoquotidiano.it: I saldi estivi 2025 prenderanno ufficialmente il via sabato 5 luglio. Come ogni anno, l’inizio degli sconti è fissato al primo sabato del mese di luglio, mentre la durata massima resta confermata in 6 ...

Quando iniziano i saldi estivi 2024: il calendario completo con le date regione per regione

Lo riporta fanpage.it: D'estate è tempo di saldi e manca sempre meno all'inizio dei saldi estivi 2024. Prenderanno il via il 6 luglio, primo sabato del mese, sia nei negozi che negli store online. Andranno avanti in ...

Quando iniziano i saldi estivi 2024 a Roma e nel Lazio: il calendario ufficiale

Lo riporta fanpage.it: Sabato 6 luglio 2024 iniziano i saldi estivi a Roma e nel Lazio. La data ufficiale è stata decisa dalla Regione Lazio e ricade nello stesso giorno in cui sono iniziate le promozioni nel 2023.