Quando il gioco si fa duro le mogli cominciano a giocare

Nel mondo del calcio, le decisioni più strategiche non riguardano solo allenatori e presidenti, ma anche le partner dei calciatori. Con il mercato estivo che si preannuncia infuocato, le mogli si trasformano in vere e proprie influenze nel destino sportivo dei loro mariti. Le recenti rivelazioni su Giulia Conte e la signora Inzaghi non sono che l'ennesima dimostrazione di come l'amore possa influenzare il gioco. Chi ha detto che il calcio è solo affare di uomini?

La signora Conte "convince" il marito a restare al Napoli, la coniuge di Inzaghi rammaricata per "non aver detto a Simone di rimanere all'Inter". I precedenti di Zidane, Beckham, Icardi, Totti.

