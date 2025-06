Quando il fashion si unisce ai motori | arriva la collab tra Tommy Hilfiger e Cadillac

Quando la moda incontra i motori, nascono sinergie esplosive! La collaborazione tra Tommy Hilfiger e Cadillac promette di rivoluzionare il mondo della Formula 1, portando un tocco di eleganza americana sulle piste. Con l'inizio di questa partnership nel 2026, non solo gli appassionati di automobilismo, ma anche gli amanti della moda, avranno qualcosa di straordinario da attendere. Preparati a un nuovo capitolo che unisce stile e velocitĂ !

Il mondo della Formula 1 si prepara a una svolta, e questa volta non si tratta solo di motori. A rimescolare le carte è la collaborazione tra due icone dell’americanitĂ : Tommy Hilfiger e Cadillac. Moda e sport ad alta velocitĂ si fondono in un progetto ambizioso che, a partire dal 2026, segnerĂ una nuova era per l’automobilismo mondiale e per lo stile a stelle e strisce. La nuova collaborazione fashion tra Tommy Hilfiger e Cadillac nel mondo della Formula 1. Tommy Hilfiger non è nuovo alle collaborazioni con il mondo delle corse. Il fondatore del celebre marchio ha sempre avuto un debole per la Formula 1, fin dagli anni ’90. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Quando il fashion si unisce ai motori: arriva la collab tra Tommy Hilfiger e Cadillac

