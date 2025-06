Quando gioca Musetti contro Alcaraz al Roland Garros 2025 data e orario del prossimo incontro

Il 6 giugno, non prima delle 14, si accenderanno le emozioni al Roland Garros con la semifinale tra Musetti e Alcaraz. Questo incontro non è solo una sfida tra talenti, ma un confronto generazionale nel mondo del tennis. I giovani atleti stanno riscrivendo le regole del gioco, portando freschezza e innovazione. Non perdere l'occasione di vedere chi avrà la meglio in questa battaglia epica!

Musetti-Alcaraz è la semifinale del Roland Garros in programma venerdì 6 giugno non prima delle 14. Tutto quello che c'è da sapere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lorenzo Musetti si prepara per un incontro elettrizzante contro Carlos Alcaraz nella semifinale degli Internazionali d'Italia.

Musetti ????? "Le parole di Jannik nei miei confronti mi fanno molto piacere. Non è solo un mio compagno, ma è il n. 1 al mondo, quindi c'è anche una sorta di stima nelle sue parole. Ci siamo sempre scambiati tanti complimenti, lui magari me li fa per il gioco Tweet live su X

#Musetti ad @Eurosport_IT “Non mi sarei proprio aspettato una semifinale al #RolandGarros, ma quando sono arrivato a Parigi era qualcosa in cui avevo speranze. Dopo Monte Carlo è tutto cambiato: ho avuto una super stagione sulla terra. Sono tennisticam Tweet live su X

Senza giocare particolarmente bene, #Musetti batte Tiafoe e conquista la semifinale Slam a Parigi. Per @ubiscanagatta, Musetti era il favorito ?? #RolandGarros Tweet live su X

Musetti-Alcaraz è in programma oggi venerdì 6 giugno non prima delle ore 14. La sfida si giocherà sul campo Philippe Chatrier e potrebbe iniziare un po' in ritardo nel caso in cui i match previsti ...

Quando gioca Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz in semifinale del Roland Garros? Programma, data, orario, dove vederla in tv

Si legge su informazione.it: Musetti: 'Un anno fa questo match non l'avrei vinto. Sinner? I suoi complimenti...' Dopo aver battuto il tedesco Yannick Hanfmann, il colombiano Daniel Elahi Galán, l'argentino Mariano Navone, il dane ...

Musetti-Alcaraz, semifinale Roland Garros: data, orario e dove vederla in tv e streaming

