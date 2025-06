Qualità del mare | in Puglia acque eccellenti a Brindisi 88 tratti balneabili

La Puglia si riconferma la regina indiscussa delle acque di balneazione in Italia, con il 99,7% delle acque classificate come "eccellenti" per il quinto anno consecutivo. Brindisi, con le sue acque cristalline e i 88 tratti balneabili, è un vero paradiso per gli amanti del mare. Un mare di qualità che trasforma ogni visita in un’esperienza indimenticabile, rendendo questa regione una meta imperdibile per chi cerca natura, relax e eccellenza.

BRINDISI - La Puglia si conferma regina indiscussa delle acque di balneazione in Italia, conquistando per il quinto anno consecutivo il primato nazionale con il 99,7% delle acque classificate come "eccellenti". Il dato emerge dalle analisi microbiologiche condotte dal Sistema nazionale per la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Qualità del mare: in Puglia acque “eccellenti”, a Brindisi 88 tratti balneabili

