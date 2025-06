Quali sono i dossier caldi del primo incontro tra Trump e Merz

Il primo incontro tra Trump e Merz a Washington mette in luce tensioni e opportunità nel cuore della politica internazionale. Tra dossier caldi, come le alleanze europee, la gestione delle crisi globali e il futuro dell’economia, la posta in gioco è alta. Con Trump che può fare da catalizzatore di scelte decisive, Merz si prepara a navigare un mare di incognite, consapevole che ogni parola può avere ripercussioni durature. Ma quali sono davvero i dossier più delicati in gioco in questo faccia a faccia?

Friedrich Merz, da un mesetto cancelliere in Germania, è in arrivo per la prima volta alla corte del tycoon e alla viglia si è dimostrato relativamente tranquillo, affermando di non aver bisogno di alcuna dose di valeriana per essere a suo agio nella tana del leone.

