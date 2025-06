Quale di questi video è falso?

Sveliamo un mondo affascinante e sorprendente: abbiamo creato un'influencer artificiale con Veo 3, utilizzando una VPN per aggirare i limiti di Google Italia. Ma tra le tante innovazioni, non tutto potrebbe essere come sembra. Sei pronto a scoprire quale di questi video è falso? Continua a leggere e lasciati sorprendere dalla verità nascosta dietro l’immagine digitale.

Abbiamo creato un'influencer artificiale con Veo 3. Al momento il nuovo modello di Google non è disponibile in Italia. Per creare il filmato infatti abbiamo dovuto usare una connessione VPN. Dopo alcuni tentativi siamo riusciti a generare il video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui queste discussioni su X

Gaza, Hamas: "Pronti a un nuovo round di colloqui per la tregua" | Israele: "Non abbiamo sparato ai civili in un centro aiuti, diffuse notizie false" #israele #guerra #gaza #israeleguerrahamas #2giugno https://tgcom24.mediaset.it/mondo/israele-guerra-hamas-g Tweet live su X

Lo consideriamo il numero “magico” di passi giornalieri che dovremmo fare per tenerci in forma. Ma chi lo ha stabilito? E ha un fondamento scientifico? Lo abbiamo chiesto a un fisioterapista e a una psicologa Tweet live su X