Qualcosa non torna nel Mondiale per club

Il mondiale per club si trova al centro di un dibattito acceso, ma... dov'è finito lo sciopero dei calciatori? Mentre il valzer degli allenatori riempie le pagine, un tema scottante ricorda che il calcio è un affare di uomini. Quella protesta, discussa e poi dimenticata, pone interrogativi su diritti e interessi. In un mondo in cui il business prevale, i giocatori meritano una voce: è ora di ascoltarli!

Che fine ha fatto lo sciopero dei calciatori? Nel mezzo del valzer degli allenatori magari ve l'eravate dimenticato ma se ne parlava nemmeno otto mesi fa e anche io qui su Ultimo Uomo avevo scritto di questa possibilità, che per qualche giorno aveva diviso giornalisti e pubblico. Era l'ottobre del 2024, la FIFA non aveva ancora trovato un emittente che trasmettesse le partite del Mondiale per club, e la minaccia dei sindacati europei e internazionali sembrava allungare un'ombra minacciosa sulla nascita di questa nuova competizione, accusata di ingolfare un calendario già reso impossibile dal predominio delle televisioni.

