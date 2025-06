Qual è la frase che i nonni non dovrebbero mai dire ai nipoti secondo l’esperta

Gli esperti avvertono: una frase che i nonni dovrebbero evitare è "Io so cosa è meglio per te". Questo approccio può ledere il legame con i nipoti e creare conflitti con i genitori. In un'epoca in cui la comunicazione familiare è più cruciale che mai, è fondamentale che i nonni diventino alleati, non antagonisti. I ricordi più belli si costruiscono con l'ascolto e il rispetto reciproco.

Si dice spesso che i nonni siano deputati a viziare e coccolare i nipotini, e la loro presenza nelle loro vite è assolutamente fondamentale, e lascia nei bambini ricordi indelebili; tuttavia, molti nonni spesso non sono propriamente capaci di rispettare le richieste dei genitori, soprattutto per quanto riguarda le scelte educative. Anche se la gran parte dei nonni agisce in buona fede quando “scavalca” le regole dei genitori, questo non significa che i loro comportamenti siano giusti; a sottolinearlo, in un video, è anche DeeDee Moore, fondatrice di un progetto di supporto e consigli per i nonni, che ha spiegato quale può essere l’errore più grande che, ingenuamente, i nonni commettono nei confronti dei nipotini. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it © Gravidanzaonline.it - Qual è la frase che i nonni non dovrebbero mai dire ai nipoti, secondo l’esperta

