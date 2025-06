Qatar-Iran | dove vederla orario e probabili formazioni

Il grande match di qualificazione ai Mondiali tra Qatar e Iran si avvicina, e l'emozione è palpabile! Al 974 Stadium di Doha, questa sfida non è solo una questione di sport, ma rappresenta anche un momento di crescita per il calcio asiatico. Scopri come le due nazionali si preparano a dare il massimo in campo e dove seguire il match in diretta. Non perdere l’occasione di essere parte di questa storia sportiva!

Al 974 Stadium andrà in scena la sfida tra Qatar-Iran: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al 974 Stadium di Doha si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Qatar-Iran. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Qatar: Barsham; Salman, Al-Hussain, Ellethy; . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Qatar-Iran: dove vederla, orario e probabili formazioni

