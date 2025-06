Q8 in un convegno focus su ‘Industria 5 0 e resilienza strutture logistiche strategiche’

Q8, con il supporto di Maire e L'Espresso, ha acceso i riflettori sull'Industria 5.0, un momento cruciale per ridefinire le strategie di resilienza nelle strutture logistiche strategiche. In un contesto globale segnato da sfide energetiche e instabilità geopolitiche, il convegno ha offerto un'opportunità unica di confronto e innovazione. Un dibattito che ha visto...

(Adnkronos) – In un momento in cui le sfide globali, in particolare quelle energetiche, si intrecciano con vulnerabilità strutturali e instabilità geopolitiche, il Gruppo Q8 – affiancato da Maire in qualità di special partner e da L'Espresso come media partner – ha promosso un dibattito aperto sui temi dell’Industria 5.0. Un dibattito che ha visto . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it