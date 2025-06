Putin | Zelensky?Non parlo con terroristi

In un contesto di tensione crescente, Putin respinge con fermezza ogni dialogo con Zelensky e definisce Kiev un'organizzazione terroristica. Le accuse si susseguono dopo gli attacchi ai convogli ferroviari, ritenuti tentativi di sabotare i negoziati di Istanbul. Una posizione che rischia di allontanare ulteriormente le speranze di pace, mentre la crisi si aggrava e il mondo osserva con apprensione. La via della diplomazia sembra ormai sfumata, lasciando spazio a scenari incerti e complessi.

17.15 "Il regime di Kiev,giĂ illegittimo,sta degenerando in un'organizzazione terroristica".Lo ha detto il presidente russo dopo gli attacchi a convogli ferroviari,per "far fallire i negoziati di Istanbul".Putin ha detto no a una tregua che "sarĂ utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali e per la preparazione di altri atti terroristici come quelli a Bryansk e Kursk". Un vertice con Zelensky? "Equivarrebbe a negoziare con i terroristi",ha detto. E da Mosca accuse anche all'Occidente per i raid ucraini in Russia.