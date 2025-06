putin sente trump e poi leone xiv

Un pomeriggio intenso e ricco di incontri telefonici per Vladimir Putin, che ha dialogato con due figure di peso: l’ex presidente americano Donald Trump e il Papa, Robert Francis Prevost. Due conversazioni cruciali, ciascuna con un suo carico di tensione e speranza, che potrebbero aprire nuovi scenari geopolitici e religiosi. Ma cosa si sono detti realmente? La risposta potrebbe influenzare il nostro futuro prossimo, lasciando tutti con il fiato sospeso.

Un lungo pomeriggio al telefono per Vladimir Putin. Il presidente ha avuto due colloqui molto importanti: prima con Donald Trump, poi con il Papa, Robert Francis Prevost. A dare la notizia della telefonata tra il leader russo e quello americano è stato lo stesso Trump che ha detto di aver dialogato per un’ora e 15 minuti. Poi la conversazione telefonica con Leone XIV. Putin ha espresso apprezzamento per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi ucraina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it