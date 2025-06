Putin sente Trump e Papa Leone le condizioni per la pace e l’annuncio al leader Usa | Daremo una lezione a Zelensky

In un susseguirsi di incontri telefonici, Putin si confronta con Trump e Papa Leone XIV, segnando una svolta diplomatica senza precedenti. Tra richieste di pace e avvertimenti strategici, il leader russo sembra puntare a stringere alleanze inattese mentre prepara un annuncio cruciale agli Stati Uniti. La tensione si fa palpabile: cosa riserverà il futuro tra Russia, Ucraina e le potenze mondiali? La risposta potrebbe cambiare le sorti del conflitto in modo decisivo.

Doppio impegno telefonico di vertice oggi per Vladimir Putin. Il presidente russo nell’arco di poche ore ha parlato al telefono sia con Donald Trump (per l’ennesima volta) sia con Papa Leone XIV (è la prima). Tanto gli Usa quanto il Vaticano nelle scorse settimane si sono proposti per mediare tra Russia e Ucraina, e coi due capi di Stato stranieri Putin s’è tenuto in equilibrio tra aperture diplomatiche, per lo meno formali, e gelo nei confronti dell’Ucraina. Nel colloquio col Pontefice, stando al resoconto del Cremlino, Putin avrebbe espresso apprezzamento per la sua disponibilità ad aiutare a risolvere la crisi ucraina e «confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici», ma anche «sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde ». 🔗 Leggi su Open.online