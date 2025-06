Putin | Marcio il regime di Kiev parlare con Zelensky come negoziare con terroristi Accuse all' Occidente per i raid in Russia

In un quadro sempre più complesso e teso, le accuse di Putin contro il regime di Kiev e le tensioni con l’Occidente si fanno più accese. La guerra tra Russia e Ucraina si infittisce, mentre i russi avanzano vicino Sumy e i media discutono le strategie e le responsabilità. In questa escalation, le parole di Zelensky e le mosse internazionali restano al centro di un mosaico fragile: navigare tra diplomazia e conflitto è diventata una sfida cruciale per tutti.

I russi conquistano un altro villaggio vicino Sumy. Media, Hegseth non partecipa oggi alla riunione a Ramstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin: «Marcio il regime di Kiev, parlare con Zelensky come negoziare con terroristi». Accuse all'Occidente per i raid in Russia

Certo, cari. Dopo l’ennesimo successo dell’intelligence Ucraina che oggi ha minato il ponte, inaugurato da Putin, che unisce la Russia alla Crimea, la Russia pone una nuova condizione per riprendere il negoziato: basta con queste spiacevoli operazioni. Tweet live su X

In tre anni di invasione, la differenza tra Russia e Ucraina è chiara: Putin bombarda le città e uccide i civili, Kyiv colpisce obiettivi militari. Chi è che cerca l’escalation? Tweet live su X