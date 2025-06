Putin chiude alle ipotesi di tregua | Kiev la userebbe per riarmarsi il loro è un regime terrorista e marcio Le accuse all' Occidente

In un clima di tensione crescente, Putin respinge con fermezza ogni ipotesi di tregua, accusando Kiev e l’Occidente di usare il conflitto per i propri scopi. La guerra si intensifica con i russi che conquistano un nuovo villaggio vicino Sumy, mentre le assenze strategiche come quella di Hegseth a Ramstein sollevano nuove domande sul fronte internazionale: il futuro del conflitto rimane incerto e scarno di vie d'uscita.

I russi conquistano un altro villaggio vicino Sumy. Media, Hegseth non partecipa oggi alla riunione a Ramstein. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin chiude alle ipotesi di tregua: «Kiev la userebbe per riarmarsi, il loro è un regime terrorista e marcio». Le accuse all'Occidente

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

In corso la telefonata Trump-Putin. Ma Mosca per ora chiude a un incontro di persona - In corso la telefonata tra Trump e Putin, mentre Mosca per ora si oppone a un incontro di persona. Durante il colloquio si discuteranno temi come la guerra in Ucraina e il commercio.

Segui queste discussioni su X

LA PRIMA PAGINA DE LA STAMPA Nulla di fatto al vertice di Istanbul. Mosca apre solo allo scambio di prigionieri. Macron a Palazzo Chigi Putin chiude la porta alla pace Trump rilancia il dialogo: "Pronto a vedere i leader in Turchia". Starmer, prepararsi all Tweet live su X

Nessun passo avanti verso la "pace" e nemmeno i 30 giorni di tregua accettati da @ZelenskyyUa dopo la telefonata fra @realDonaldTrump e Putin. Il leader russo fa il gentile con Trump ma non può accettare di chiudere la guerra e far patti con Zelensky. Dev Tweet live su X