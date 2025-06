Putin chiude alla tregua e attacca Kiev | L’Ucraina rifiuta la pace governo illegittimo e terrorista

In un clima di crescente tensione, Putin respinge ogni possibilità di tregua e lancia dure accuse al governo ucraino, definendolo illegittimo e terrorista. La situazione si fa sempre più intricata, con accuse reciproche che alimentano un conflitto senza fine.

Il presidente russo accusa il governo ucraino: "Non vogliono la tregua, pensano solo al potere". Le dichiarazioni di Putin: Kiev non cerca la pace. Nel corso di una riunione del governo russo, Vladimir Putin ha lanciato nuove pesanti accuse contro l'Ucraina, affermando che Kiev "non è interessata alla pace" e ha respinto la proposta di una tregua temporanea di 2-3 giorni per motivi umanitari. Secondo il presidente russo, l'Ucraina sfrutterebbe qualsiasi pausa nelle ostilità per riorganizzarsi militarmente e pianificare nuovi attacchi. Critiche al governo ucraino e a Zelensky.

