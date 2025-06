Putin chiama Trump e annuncia vendetta | Kiev pagherà | Appello del Papa al telefono con lo zar | Mosca faccia un gesto per la pace

In un mondo in tumulto, le tensioni tra Russia e Ucraina si infiammano con nuove minacce di vendetta da parte di Putin e richieste di pace dal Papa. Tra telefonate strategiche e accuse infamanti, la scena internazionale si prepara a un delicato equilibrio. Ma cosa accadrà ora? La risposta dipende dai passi futuri di Mosca e Kiev, mentre il mondo osserva in attesa di un gesto di speranza.

Il Cremlino dopo il colpo sulle basi aeree: «Kiev terrorista». Il leader Usa: non ci sarà una pace immediata. E il presidente russo telefona al Papa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Putin chiama Trump e annuncia vendetta: «Kiev pagherà» | Appello del Papa al telefono con lo zar: Mosca faccia un gesto per la pace

