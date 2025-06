Putin chiama Papa Leone XIV | Grazie per la disponibilità poi l’attacco ai terroristi di Kiev

In un gesto inaspettato, Vladimir Putin ha chiamato Papa Leone XIV, aprendo un intenso dialogo sulla crisi in Ucraina e la speranza di una pace duratura. La comunicazione tra i due leader si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, con il presidente russo che ringrazia il Pontefice per la sua disponibilità e impegno nella ricerca di soluzioni diplomatiche. Ma cosa potrebbe davvero cambiare in questa intricata situazione?

Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto oggi una conversazione telefonica con papa Leone XIV, durante la quale sono stati affrontati temi legati alla guerra in Ucraina e alla necessità di una soluzione diplomatica. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov. Putin ha espresso la propria gratitudine al Pontefice per la sua disponibilità a contribuire alla risoluzione della crisi e ha sottolineato il ruolo importante che la Santa Sede potrebbe svolgere nella promozione della libertà religiosa in Ucraina. “La partecipazione del Vaticano alla risoluzione delle questioni umanitarie deve avvenire su basi depoliticizzate”, ha precisato il leader russo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Putin chiama Papa Leone XIV: “Grazie per la disponibilità”, poi l’attacco ai “terroristi” di Kiev

