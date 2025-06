Putin attacco all’Ucraina | il messaggio del presidente russo – Video

In un discorso infuocato, Vladimir Putin accusa Kiev di ostacolare la pace, puntando il dito contro Zelensky e la sua delegazione. La tensione tra Russia e Ucraina si intensifica, alimentando dubbi e preoccupazioni nel mondo intero. Quali saranno le prossime mosse di Mosca e come risponderà Kyiv? La situazione resta delicata: il futuro dell’intera regione è in bilico.

(Adnkronos) – "Kiev non vuole la pace". E' il nuovo attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Ucraina, nell'intervento durante la riunione del governo. Putin prende di mira il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che ha giudicato non all'altezza la delegazione russa inviata agli incontri di Istanbul. "Il regime di Kiev non ha cultura politica di base", . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

