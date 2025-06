In un clima di tensione crescente, Putin dichiara di aver raggiunto il punto di non ritorno, mentre si confronta con le recenti mosse di Papa e Trump. L'Ucraina, sfruttando il cessate il fuoco, sembra prepararsi a nuove offensive, riarmandosi e pianificando sabotaggi contro la Russia. Una strategia che rischia di prolungare un conflitto senza fine, sul filo del fragile equilibrio internazionale.

L'Ucraina vuole sfruttare un cessate il fuoco per riarmarsi, aumentare la mobilitazione e preparare atti di sabotaggio contro il territorio russo. Lo ha dichiarato il leader del Cremlino Vladimir Putin in un discorso televisivo. "Perch√© premiarli concedendo loro una pausa dai combattimenti, che sar√† utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali, per continuare la mobilitazione forzata e per preparare diversi atti terroristici?", si √® chiesto Putin. "Le Forze armate ucraine stanno subendo perdite ¬ęenormi e assolutamente insensate", ha affermato il presidente russo. "Perch√© premiarli concedendo loro una pausa dai combattimenti, che sar√† utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali, per continuare la mobilitazione forzata e per preparare diversi atti terroristici?".