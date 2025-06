Putin al telefono con Leone XIV | Voglio la pace ma Kiev cerca l' escalation Il Papa | La Russia faccia un gesto che favorisca pace

In un momento cruciale per la pace in Ucraina, Putin ha avuto un colloquio telefonico con Papa Leone XIV, apprezzando il suo impegno nel favorire una soluzione pacifica. Il Cremlino ha sottolineato la disponibilit√† del Papa a contribuire alla fine del conflitto, mentre si intensificano le tensioni con Kiev. √ą ora che la Russia faccia un gesto concreto per favorire il dialogo e riaccendere la speranza di una risoluzione duratura.

Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con papa Leone XIV. Lo rende noto il Cremlino citato da Interfax. Nella conversazione telefonica di oggi, il presidente russo Vladimir Putin ha ringraziato papa Leone XIV per la sua disponibilit√† ad aiutare a mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo ha riferito il Cremlino. Il presidente Vladimir Putin ha assicurato a papa Leone XIV, nella conversazione. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Putin al telefono con Leone XIV: "Voglio la pace, ma Kiev cerca l'escalation". Il Papa: "La Russia faccia un gesto che favorisca pace"

