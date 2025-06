Putin al Papa | sì soluzione diplomatica

In un gesto che ribadisce l'importanza del dialogo, Putin incontra il Papa Leone XIV per discutere di una possibile soluzione diplomatica alla crisi in Ucraina. Il presidente russo ha espresso il suo impegno verso una pace duratura, sottolineando la necessità di affrontare le cause profonde del conflitto. Un passo importante verso la diplomazia, che potrebbe segnare un punto di svolta nel percorso verso la stabilità regionale e globale.

20.05 Nel colloquio con Papa Leone XIV, il presidente russo Putin "ha confermato il suo interesse a raggiungere la pace in Ucraina attraverso mezzi politici e diplomatici e ha sottolineato che per una risoluzione definitiva, equa e globale della crisi, è necessario eliminarne le cause profonde". Così il Cremlino che riferisce di una "conversazione costruttiva" e dell'intenzione di entrambi di "proseguire i contatti". "Putin ha richiamato l'attenzione sul fatto che il regime di Kiev punta sull' escalation del conflitto", dice Mosca. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

