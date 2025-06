putin accusa le forze ucraine di usare la tregua per armarsi e mobilitarsi

In un clima di crescente tensione, Vladimir Putin accusa le forze ucraine di sfruttare ogni possibile tregua per rafforzarsi e continuare la mobilitazione militare. Le sue parole sollevano dubbi sulla reale intenzione dietro ogni cessate il fuoco, alimentando un clima di sfida e sospetto tra le due nazioni. Ma quali sono le implicazioni di queste accuse? Scopriamolo insieme.

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze ucraine userebbero, a suo dire, un'eventuale tregua per fare scorta di armi e proseguire la mobilitazione. Lo riporta l'agenzia di stampa statale russa Tass. "Perch√© dovrebbero essere incoraggiati concedendo una tregua alle operazioni militari che sar√† utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali, per continuare la mobilitazione forzata e la preparazione di altri atti terroristici simili a quelli perpetrati nelle regioni di Bryansk e Kursk?", si √® chiesto retoricamente Putin.